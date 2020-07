Imagine di John Lennon? Per Giorgia Meloni è l'inno dell'omologazione mondialista (video)

Queste le parole di Giorgia Meloni, ospite a "In onda" su La7, che ammette di non amare particolarmente il testo della canzone di John Lennon:

"Non è una canzone il cui testo mi appassiona. Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni. E' l'inno dell'omologazione mondialista. Io francamente sto da un'altra parte. Per me l'identità è un valore. Poi è una bellissima canzone. Se uno non sapesse l'inglese e non capisse il testo, la canzone è fantastica. Un mondo senza identità non è il mio prototipo"