The One That You Love, il ritorno di LP dal 24 luglio 2020: "Una sofferta ballad trasudante west coast"

The One That You Love è il brano che segna il ritorno di LP.

Un brano inciso presso l'Hotel El Ganzo, San José del Cabo, Messico, sotto la sapiente produzione di Mike Del Rio. Si ricrea così il sodalizio artistico tra la cantautrice e il produttore newyorkese, che insieme fecero scintille con Lost on You.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla canzone che punta a ripetere il successo internazionale ottenuto da "Lost on you":

Il ritornello ossessivo di questa sofferta ballad trasudante west coast, è una domanda che non pretende soluzioni. Perché se due onde non si muovono in sintonia sarà il maremoto. Se due orologi non sono sincronizzati non ci sarà mai l'incastro. Se io amo te ma non c'è reciprocità soffriremo in due, e io certamente più di te.

Una chitarra alla Marc Ribot, la batteria incalza sui quarti come fossero colpi di pistola: così si apre il sipario di The One That You Love. E' il preambolo all'ingresso di LP, la voce affilata e tagliente come sempre, talmente potente da non aver bisogno d'altro che di una chitarra acustica. E poi il brano esplode, con quella atmosfera da saloon spaghetti western.