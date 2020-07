Kylie Minogue, il ritorno alla dance: il successo dell'album "Fever" trainato da "Can't Get You out of My Head"

Di Alberto Graziola mercoledì 22 luglio 2020

Kylie Minogue, Fever: ricordiamo l'album dei record, uscito nel 2001 e trainato dal singolo "Can't get you out of my head"

Disco è il titolo del nuovo album di Kylie Minogue, in uscita il 9 novembre 2020. Un ritorno alla musica dance che l'ha (ri)consacrata a livello mondiale nel 2001 grazie al disco "Fever". Le aspettative, infatti, puntano automaticamente in quella direzione, dopo l'annuncio del comeback e il sound che farà da base al prossimo progetto in studio. Se non siete giovanissimi, ricorderete sicuramente il boom ottenuto dall'album.

Fever ha venduto qualcosa come 12 milioni di copie in tutto il mondo, trainato dalla hit "Can't Get You out of My Head", al primo posto nelle classifiche di moltissimi paesi del mondo, Italia inclusa. Sono stati estratti anche "In Your Eyes", che ha ottenuto il successo del primo brano, "Love at First Sight" (nomination per "Miglior Brano Dance") e "Come into My World" che ha vinto l'anno seguente nella stessa categoria.

Nell'album non sono state incluse ballate ma solo pezzi dance con sound elettronico ed elettropop anni '80. In Russia il disco è stato certificato Diamante per aver venduto più di 60.000 copie: è stata la prima artista di origine non russa, nel Paese, a riuscire in questa impresa.

In Italia, l'album è arrivato al sesto posto nella classifica Fimi. Ma il successo dei singoli è stato immenso.

"Can't Get You out of My Head" ha venduto circa 10 milioni di copie in tutto il mondo. L'iconico video è stato diretto da Dawn Shadforth: la cantante guida in una città futuristica ispirata dai lavori di Stanley Kubrick. Il brano resta alla numero 1 nella classifica singoli europea per ben 16 settimane e nella Top10 per circa 6 mesi. In Italia la canzone rimane 10 settimane alla numero 1 e altri 2 mesi circa in Top ten. Anche in Usa è un successo e vende circa 800.000 copie: è il suo più grande successo americano dai tempi di The Loco-Motion.

"In your eyes", secondo singolo estratto dall'album, vende oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Anche in questo caso, il video è diretto da Dawn Shadforth. In Italia, la canzone tocca il settimo gradino nella classifica dei singoli più venduti.

Terzo singolo estratto è "Love at First Sight". Nel 2002 fu nominata per il Grammy Awards nella categoria "Miglior disco dance". Ha vinto il premio MTV come "miglior brano Pop" ed ha venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia arriva all'ottavo posto della classifica Fimi.

Ultimo pezzo da "Fever" è "Come into my world". Ha vinto il Grammy award nel 2004 come miglior disco dance. In Italia si piazza al 13esimo posto. In Usa arriva al gradino 91 della Billboard Hot 100.