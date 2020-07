"Mina vorrebbe cantare un brano di Vasco Rossi e sarebbe disponibile a duettare con Achille Lauro"

Mina che canta un pezzo scritto da Vasco Rossi? Oppure che duetta con Achille Lauro? Sono le accattivanti proposte lanciate da Massimiliano Pani, figlio della cantante, attraverso le pagine di Il Messaggero. Intervistato dal quotidiano romano, Pani, che di Mina è anche produttore, factotum e portavoce ufficiale, ha risposto così quando gli è stato fatto notare che Achille Lauro ha dichiarato che sogna di duettare proprio con lei:

Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile.

A proposito di sogni, Mina vorrebbe interpretare una canzone scritta da Vasco Rossi:

All'inizio degli Anni 80, quando esplose come fenomeno, Rossi mandò un pezzo che mamma provò a cantare ma che non sentì suo. È uno degli autori che stima e apprezza di più e sarebbe felice di incidere a 80 anni una canzone scritta da Vasco appositamente per lei.