Kylie Minogue torna alla disco music: Say Something, il primo singolo, esce il 23 luglio 2020?

Di Alberto Graziola martedì 21 luglio 2020

Dopo la parentesi country legata al progetto "Golden", Kylie Minogue torna alla disco musica che l'ha resa popolare e amatissima, con un boom legato proprio agli inizi del 2000 con l'album "Fever".

Secondo MuuMuse, la cantante ha lavorato con DJ e produttori europei come Alex Gaudino e Mousse T. Oltre a loro, ci sarebbe anche il frequente collaboratore di Madonna Mirwais, che ha contribuito all'album più recente della regina del pop, Madame X.

In un'intervista con la rivista GQ a maggio, Kylie ha definito il nuovo disco "disco per adulti".

'È difficile anche per me spiegare. Ma anche gli adulti hanno bisogno di puro divertimento pop ".

La cantautrice Fever ha anche detto che includerà anche il sound dei primi anni 2000 nell'album.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, il ritorno di Kylie potrebbe essere davvero imminente. Si parla di un primo singolo in uscita il 23 luglio e intitolato "Say Something".