Mtv Vma 2020 confermati nonostante coronavirus: ecco quando andranno in onda e come

Di Alberto Graziola martedì 21 luglio 2020

Manca meno di un mese alla data prevista per gli Mtv Vma 2020 e l'evento è stato da poco ufficializzato. Nonostante negli Stati Uniti l'emergenza legata al Coronavirus segni numeri purtroppo ancora importanti, ogni giorni, lo show sarà allestito e andrà in onda come previsti il prossimo 20 agosto, da New York.

La cerimonia di quest'anno si terrà presso il Barclays Center di New York sabato 30 agosto, TVLine ha anticipato e assicurato "spettacoli epici da varie località iconiche" in tutti e cinque i quartieri: Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens e Manhattan.

"Siamo entusiasti di riportare i VMA 2020 a New York, la mecca culturale del mondo in cui la musica e l'intrattenimento sono intrecciati nel DNA", ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events per ViacomCBS Media Networks in una dichiarazione.

"Gli MTV VMA 2020 saranno il primo evento da Barclays Center da quando la pandemia di COVID-19 ha raggiunto New York", aggiunge Oliver Weisberg, CEO di Barclays Center e Brooklyn Nets. “Siamo molto entusiasti di ospitare ancora una volta questa leggendaria notte di musica e siamo particolarmente orgogliosi dell'impatto che avrà sulla nostra comunità di Brooklyn attraverso la creazione di posti di lavoro locali. Apprezziamo profondamente il supporto e la consulenza dei funzionari statali e locali, nonché la nostra gestione interna e il nostro team di esperti medici, che hanno lavorato duramente per garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e continueremo a seguire da vicino la loro guida in ogni fase del processo di pianificazione con i nostri partner di ViacomCBS".

