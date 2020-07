L'Uomo Moderno, Stefania Lay feat. Nancy Coppola (testo e video ufficiale)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Testo e video ufficiale di L'Uomo Moderno di Stefania Lay feat Nancy Coppola

E' on line, da qualche giorno, L'Uomo Moderno, l'attesissimo duetto tra due delle icone della musica neomelodica, ovvero Stefania Lay e Nancy Coppola. Il videoclip ufficiale del pezzo è in tendenza su Youtube da diverse ore.

A seguire trovate il testo della canzone.

Nancy: Stasera ce me mett'

già se so fatt e l'ott

e ancora m'aggia truccà

Stefania: Io sono quasi pronta

nu poc e fondotinta

e' u tacc' nun po' mancà

Nancy: cu chill che c'a fatt

già ce si asciut'

Stefania: No chill era nu pacc

me so sbagliat'

Nancy: So tutt quant e stess

giuran ammor'

Stefania: Ma sul pe te spuglià

Nancy: E a machina hai affittato

o rilogg se fermat'

mo vestono firmat'

pe se fa guardà

Stefania: Ma nun so original

s'atteggian ind' e storie

E, poi, nemmeno a bar

te von purtà

Nancy: E con la scusa che oggi

c'è la parità

dicono che il conto lo paghiamo per metà

Stefania: L'uomo moderno, nun me piace

nun me va

c'accontentamm e chell' che ce rà papà

Nancy: Ma che bella serata

ce simm divertit

Stefania: Domani è un altro giorno

chissà se uno megl ce pò capità

Nancy: Stefania ce stai facenn?!

già stai rummen...

Stefania: Ammò so quasi e quattr

nun tien suonn'

Nancy: Io sto pensann a primm

ma che risate

Stefania: Gli uommn song' accusì

Nancy: E a machina hai affittato

o rilogg se fermat'

mo vestono firmat'

pe se fa guardà

Stefania: Ma nun so original

s'atteggian ind' e storie

E, poi, nemmeno a bar

te von purtà

Nancy: E con la scusa che oggi

c'è la parità

dicono che il conto lo paghiamo per metà

Stefania: L'uomo moderno, nun me piace

nun me va

c'accontentamm e chell' che ce rà papà

Nancy: Ma che bella serata

ce simm divertit

Stefania: Domani è un altro giorno

chissà se uno megl ce pò capità

Nancy: E a machina hai affittato

o rilogg se fermat'

mo vestono firmat'

pe se fa guardà

Stefania: Ma nun so original

s'atteggian ind' e storie

E, poi, nemmeno a bar

te von purtà

Nancy: E con la scusa che oggi

c'è la parità

dicono che il conto lo paghiamo per metà

Stefania: L'uomo moderno, nun me piace

nun me va

c'accontentamm e chell' che ce rà papà

Nancy: Ma che bella serata

ce simm divertit

Stefania: Domani è un altro giorno

chissà se uno megl ce pò capità

ce po' capità

ce po' capità

ce po' capità

ce po' capità