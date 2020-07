Rituale, Vanessa Grey: ascolta il suo nuovo singolo (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 20 luglio 2020

Rituale, Vanessa Grey: significato canzone e video

Dopo il successo radiofonico e social di Dentro la tua Radio che ha conquistato le classifiche RadioAirplay ed è stato trasmesso da alcuni dei più importanti network radiofonici, Vanessa Grey ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Rituale (per ascoltare e guardare il video ufficiale, clicca sulla foto in apertura). La cantante e speaker radiofonica (Radio Zeta del gruppo Rtl 102.5) ha spiegato:

In questi mesi ho vissuto contestualmente la pandemia a Milano e l'operazione alle mie corde vocali: nonostante tanta paura, ne sono uscita indenne: ora sono più consapevole di quello che voglio e che quello che voglio è fare musica, divertendo il pubblico e divertendomi.

La frase simbolo di Rituale, non a caso, è "ho fatto pace con me stessa, tutta la vita messa in valigia".

La Grey non è soltanto interprete del brano, ma ne è anche autrice. Nei prossimi mesi dovrebbe vedere la luce il suo nuovo album, dopo quello realizzato in Canada presso lo studio dei Goo Goo Dolls e le tante collaborazioni d'eccezione come quelle con Bungaro, Roberto Vecchioni, Franco Fasano, Paolo Vallesi e altri.

In uscita con Warner Chappell Music Italiana e Joseba Publishing, Rituale è stato scritto a 6 mani, a distanza, durante il periodo di lockdown con Karin Amadori (autrice Warner Chappell Music Italiana ha scritto per Mietta ed altri artisti) e Nicola Marotta (autore Warner Chappell Music Italiana ha scritto per Francesco Renga, Noemi, Marco Masini, Einar ed altri); prodotto da Gianni Testa (direttore artistico di Joseba Publishing) e arrangiato da Valerio Carboni (compositore e produttore discografico ha lavorato con Alessandra Amoroso, Nek, Emis Killa, Anna Tatangelo, Mario Biondi, Le Vibrazioni e altri).