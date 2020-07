Black Is King, il visual album di Beyoncé dal 31 luglio 2020 su Disney+ (trailer video)

Di Alberto Graziola domenica 19 luglio 2020

Beyoncé, Black Is King: disponibile su Disney+ dal 31 luglio 2020

Qualche settimana fa, Beyoncé ha annunciato il suo nuovo visual album, Black Is King con il primo trailer ad accompagnarlo. Il nuovo progetto, che è stato scritto per la regia e prodotto dalla stessa cantante, sarà disponibile il 31 luglio su Disney +. Oggi è arrivato un secondo trailer di Black Is King. Il nuovo teaser presenta apparizioni di Beyoncé, JAY-Z, Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson e altri ancora. Pharrell Williams, Lupita Nyong’o e altri appariranno nel film, secondo un comunicato stampa. In apertura post il trailer video.

Black Is King includerà anche contributi dei registi Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Ibra Ake, Dikayl Rimmasch, Jake Nava e Kwasi Fordjour. Secondo un comunicato stampa, Black Is King è stato girato in diverse località di New York, Los Angeles, Sudafrica, Africa occidentale, Londra e Belgio. Disney ha recentemente annunciato un accordo di distribuzione che renderà il film disponibile per lo streaming in gran parte del continente africano, tra cui Sudafrica, Nigeria, Ghana, Etiopia, Namibia, Camerun, Liberia, Burundi, Senegal, Togo e altri.

Un mese fa, Beyoncé ha lanciato il suo nuovo singolo "BLACK PARADE", che è arrivato il giorno di Juneteenth (19 giugno) appositamente per commemorare la fine della schiavitù negli Stati Uniti.