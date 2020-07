Andrea Corr e la difficoltà a gestire la fama dei The Corrs

Andrea Corr ha scalato le classifiche con i suoi fratelli - Sharon, Caroline e Jim - con la band "The Corrs" oltre 20 anni fa, ma Andrea ha ammesso di aver trovato difficoltà a gestire la loro fama.

In un'intervista al The Guardian, ha raccontato:

Mi ha reso più imbarazzata e timida. Vuoi sempre che duri, ma non credo che abbiamo potuto goderne l'intensità. A volte mi sento come se stessi guardando qualcuno che non sono più io, cosa che non è, suppongo. Abbiamo vissuto e respirato quella vita. Ora vivo e respiro un'altra vita.