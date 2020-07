Popstar, DJ Khaled featuring Drake: lyrics, traduzione e testo

Di Alberto Graziola sabato 18 luglio 2020

"Popstar" è uno dei primi singoli promozionali dal dodicesimo album in studio di DJ Khaled, "Khaled Khaled". Questa disco rappresenta la prima pubblicazione di DJ Khaled da Father of Asahd del maggio 2019.

Nella canzone, Drake si paragona a una pop star e allo stile di vita che deriva dall'essere una sola: ragazze che lo chiamano senza sosta, sfoggiando carte di credito con alti limiti di spesa e acquistando un gran numero di costosi orologi.

Il 15 luglio 2020, due giorni prima dell'uscita ufficiale della canzone, Khaled ha pubblicato la data di uscita della canzone e la copertina sul suo account Instagram.

Qui sotto testo e traduzione del pezzo. In apertura post, cliccando sulla foto, potete ascoltare la canzone.

DJ Khaled featuring Drake, Popstar, Lyrics

[Intro: DJ Khaled & Drake]

Bitches

We The Best Music

Another one (Yeah)

DJ Khaled

[Chorus: Drake]

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

[Verse 1: Drake]

Ayy, shawty with the long text, I don't talk, ayy

Shawty with the long legs, she don't walk, ayy

Yeah, last year, I kept it on the tuck, ayy

2020, I came to fuck it up, yeah

I want a long life, a legendary one (Yeah)

I want a quick death (Yeah), and an easy one (Yeah)

I want a pretty girl (Yeah), and an honest one (Yeah)

I want this drink (Yeah), and another one, yeah

And I'm troublesome, yeah

I'm a popstar, but this shit ain't bubblegum, yeah

You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah

But my manager with twenty hoes in Buddakan, yeah, ayy

Look, Ariana, Selena, my Visa

It can take as many charges as it needs to, my girl

That shit platinum just like all of my releases, my girl

Niggas come for me, I tear them all to pieces, my girl

I'ma show your sexy ass what relief is, my girl

Please don't take no shit that's 'bout to have you geekin'

And I'm not drivin' nothin' that I gotta stick the keys in

Wonder how I got this way? I swear I got the

[Chorus: Drake]

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

[Verse 2: Drake]

I'm a popstar, not a doctor, watch her

Say she rep a whole different block, so I blocked her

Busy at the crib, cookin' salmon with the lobster

If we talkin' joints, it's just me and David Foster

Bodyguards don't look like Kevin Costner, you tweakin'

Just pulled up to Whitney Houston, Texas for the evenin'

They tell the same story so much, they start to believe it

The ones that start like, "Drizzy's shit was cool, but we even"

Man, how the fuck?

Two, four, six, eight watches, factory, so they appreciate

Crown in my hand and I'm really playin' keep-away

Shit don't even usually get this big without a Bieber face

Naw, naw, piece of cake, naw, naw, Turks and Caic', yeah, yeah

Go and get your friends, we can sneak away, yeah, yeah

Yeah, I keep a, like I keep the faith

Wonder how I got this way? Swear I got the

[Chorus: Drake]

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

Bitches callin' my phone like I'm locked up, nonstop

From the plane to the fuckin' helicopter, yeah

Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah

I'm a popstar, not a doctor

DJ Khaled featuring Drake, Popstar, Traduzione

Sguald*ine

Noi siamo la migliore musica

Un altro (sì)

DJ Khaled

Stronzi che chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottut0 elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore

Le puttane chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottuto elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore

Ayy, ragazza di molte parole, non parlo, ayy

Ragazza con le gambe lunghe, non cammina, ayy

Sì, l'anno scorso, mi sono nascosto, ayy

2020, sono venuto a rovinare tutto, sì

Voglio una vita lunga, leggendaria (Sì)

Voglio una morte rapida (Sì) e una facile (Sì)

Voglio una ragazza carina (Sì) e una ragazza onesta (Sì)

Voglio questo drink (Sì) e un altro, sì

E io sono fastidioso, sì

Sono una popstar, ma questa merda non è una gomma da masticare, sì

Probabilmente pensi che il mio manager sia Scooter Braun, sì

Ma il mio manager è con venti tr0ie a Buddakan, sì, ayy

Guarda, Ariana, Selena, la mia Visa

La mia ragazza può spendere tutto quello di cui ha bisogno

Quella merda di platino proprio come tutte le mie uscite, ragazza mia

I ne*ri vengono per me, li faccio a pezzi, ragazza mia

Mostrerò al tuo culo sexy cosa è il sollievo, ragazza mia

Per favore, non dare retta a chi ti prende in giro

E non sto guidando niente in cui devo infilare le chiavi

Ti chiedi come sono arrivato in questo modo? Giuro che ho ottenuto il

Stronzi che chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottut0 elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore

Le puttane chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottuto elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore

Sono una popstar, non un dottore, guarda lei

Dice che rappresenta qualcosa di cco completamente diverso, quindi l'ho bloccata

Occupato nella mia villa, a cucinare il salmone con l'aragosta

Se parliamo di collaborazioni, siamo solo io e David Foster

Le guardie del corpo non assomigliano a Kevin Costner, stai dicendo cazz*te

Appena arrivato da Whitney Houston, in Texas, per la sera

Raccontano così tanto la stessa storia, iniziano a crederci

Quelli che iniziano come "La roba di Drizzy era bella, ma anche quella nostra"

Amico, come cazzo?

Due, quattro, sei, otto orologi, tutta l'industria, quindi apprezzano

Ho una corona in mano e sto davvero giocando a tenerla lontano

Di solito questa roba non diventa così grande senza la faccia di Bieber

No, no, pezzo di torta, no, no, turchi e caicos, sì, sì

Vai a trovare i tuoi amici, possiamo sgattaiolare via, sì, sì

Sì, tengo, come se mantenessi la fede

Ti chiedi come sono arrivato in questo modo? Giuro che ho preso il

Stronzi che chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottut0 elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore

Le puttane chiamano il mio telefono come se fossi bloccato, senza sosta

Dall'aereo al fottuto elicottero, sì

I poliziotti accostano come se stessi dando droghe, nah, nah

Sono una popstar, non un dottore