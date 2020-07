One Direction, anniversario 10 anni dal debutto: ecco cosa accadrà il 23 luglio 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 15 luglio 2020

Il 23 luglio 2020 saranno dieci anni esatti dalla nascita ufficiale dei One Direction, gruppo inglese in grado di scalare le classifiche britanniche e conquistare anche le chart europee e americane. Per l'anniversario, ecco confermate alcune sorprese per i fan della boyband.

Per celebrare il decennale, ci sarà un nuovissimo sito Web che presenterà esperienze interattive e coinvolgenti per i fan. Il 23 luglio uscirà anche un nuovo video celebrativo per i 10 anni del gruppo, per i fan. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne e Zayn Malik sono stati riuniti a X Factor di un decennio fa.

La fanbase del gruppo sperava sicuramente in una reunion vera e propria ma, a parte i piani non svelati dal gruppo, anche l'epidemia legata al Coronavirus non avrebbe permesso alcun momento amarcord dal vivo.

Il sito web sarà attivo il 23 luglio e racconterà il viaggio della band dalle loro prime audizioni a X Factor fino all'inizio della loro pausa artistica. I fan potranno vedere un archivio dei loro video musicali, spettacoli televisivi, dietro le quinte e contenuti rari, oltre a essere in grado di generare le proprie playlist "mixtape" che saranno personalizzate. Il nuovo video documenterà anche i momenti salienti dell'intera carriera dei One Direction, inclusi i contenuti dietro le quinte che mostrano l'incredibile rapporto che i ragazzi condividono con i loro devoti Directioners.

Ma non finisce qui. Saranno inoltre disponibili con EP riformattati con le B Sides della band, canzoni rare, remix e registrazioni dal vivo, nonché tracce acustiche, che saranno tutti disponibili per lo streaming.