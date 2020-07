Torna Tina Turner con il remix di "What's Love Got To Do With It" (insieme a Kygo)

Di Alberto Graziola mercoledì 15 luglio 2020

What's Love Got To Do With It, il remix con Tina Turner e Tygo

Torna Tina Turner per una collaborazione con Kygo. La scelta è ricaduta su un remix della sua iconica canzone "What's Love Got To Do With It".

Il brano è stato originariamente pubblicato nel 1984 ed è arrivato in cima alle classifiche statunitensi. Nonostante abbia ufficialmente annunciato il ritiro dalle scene nel 2009, ecco la decisione improvvisa di nuova musica per la prima volta dal 2008, sebbene con un remix di un titolo famosissimo della sua carriera.

L'ultimo album in studio di Tina Turner risale al 1999 ed era intitolato "Twenty Four Seven".