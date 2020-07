Past Life, Trevor Daniel, Selena Gomez: ecco il remix, lyrics, traduzione e video

Di Alberto Graziola mercoledì 15 luglio 2020

Trevor Daniel ha fatto squadra con Selena Gomez per il remix di "Past Life", tratto dal suo album di debutto, Nicotine.

Il 21 giugno 2020, il cantante ha anticipato la collaborazione taggando Selena in un post sulle sue piattaforme di social media. Più tardi - il 24 giugno 2020, Trevor ha annunciato la canzone, insieme alla data di uscita.

Ecco le parole della Gomez nell'accettare di partecipare a questo progetto:

Quando ho ascoltato la canzone [per1] la prima volta, ho adorato il fatto che fosse un po 'come una storia su tutte le cose su cui tendiamo a trattenerci e sugli schemi che abbiamo. E sono molto molto vicina sulle mie esperienze personali. Sai, prendere decisioni che forse non sono necessariamente salutari per me. C'è qualcosa di serio. È davvero bellissima

Trevor Daniel, Selena Gomez, Past Life, Lyrics

[Verse 1: Trevor Daniel & Selena Gomez]

I'm trying to be honest with my happiness

Don't know why I'm bad at this, uh

And I don't wanna sit in all my sadness

I know it's a habit of mine

[Pre-Chorus: Selena Gomez & Trevor Daniel]

Perfect, perfect timing

I start what I don't know how to end

Don't re-, don't remind me

I ruined it before it began, oh

[Chorus: Selena Gomez with Trevor Daniel]

Last night was the last night of my past life

Got me here like you could never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you, only thing I'm used to

Last night was the last time, was the last time, woah

[Verse 2: Trevor Daniel & Selena Gomez]

Gave me what I wanted when I needed it

Honestly, I mean it

And if I could convince myself to feel it

You know I would feel it, I would

[Pre-Chorus: Selena Gomez & Trevor Daniel]

Perfect, perfect timing

I start what I don't know how to end

Don't re-, don't remind me

I ruined it before it began, oh

[Chorus: Trevor Daniel with Selena Gomez]

Last night was the last night of my past life

Got me here like you could never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I'll never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you, only thing I'm used to

Last night was the last night of my past life, woah

[Post-Chorus: Trevor Daniel]

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

[Chorus: Selena Gomez with Trevor Daniel]

Last night was the last night of my past life

Got me here like you could never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you, only thing I'm used to

Last night was the last night of my past life, woah

[Post-Chorus: Trevor Daniel & Selena Gomez, Selena Gomez]

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

(Oh) Where we've been

What we know (Woah, woah, woah)

Will never go away (Oh)

Will never go away (Woah, woah, woah)

[Outro: Trevor Daniel & Selena Gomez]

Where we've been

What we know

Will never go away

Will never go away

Sto cercando di essere onesta con la mia felicità

Non so perché sono cattiva in questo, uh

E non voglio sedermi in tutta la mia tristezza

So che è una mia abitudine

Un tempismo perfetto, perfetto

Inizio ciò che non so come finire

Non ripetere, non ricordarmelo

L'ho rovinato prima che iniziasse, oh

Ieri sera è stata l'ultima notte della mia vita passata

Mi hai portato qui come se non potessi mai farmi capire

L'ultima notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta

Non ti ho mai lasciato capire

Seduto qui, parlando da solo

Pensando a come ti usavo, l'unica cosa a cui sono abituato

La scorsa notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta, woah

Mi ha dato quello che volevo quando ne avevo bisogno

Onestamente, intendo

E se potessi convincermi a sentirlo

Sai che lo proverei, lo farei

Un tempismo perfetto, perfetto

Inizio ciò che non so come finire

Non ripetere, non ricordarmelo

L'ho rovinato prima che iniziasse, oh

Ieri sera è stata l'ultima notte della mia vita passata

Mi hai portato qui come se non potessi mai farmi capire

L'ultima notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta

Non ti ho mai lasciato capire

Seduto qui, parlando da solo

Pensando a come ti usavo, l'unica cosa a cui sono abituato

La scorsa notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta, woah

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

Ieri sera è stata l'ultima notte della mia vita passata

Mi hai portato qui come se non potessi mai farmi capire

L'ultima notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta

Non ti ho mai lasciato capire

Seduto qui, parlando da solo

Pensando a come ti usavo, l'unica cosa a cui sono abituato

La scorsa notte è stata l'ultima volta, è stata l'ultima volta, woah

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

(Oh) Dove siamo stati

Quello che sappiamo (Woah, Woah, Woah)

Non andrà mai via (Oh)

Non andrà mai via (Woah, woah, woah)

Dove siamo stati

Quello che sappiamo

Non andrà mai via

Non andrà mai via