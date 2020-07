Shazam, app: titoli delle canzoni più cercate nei primi mesi del 2020

Di Alberto Graziola martedì 14 luglio 2020

Cercare le canzoni con Shazam: ecco i brani più rintracciati nei primi mesi del 2020

Quando ascoltiamo una canzone in radio o in sottofondo, in tv o in un film, se non conosciamo il titolo e vogliamo evitare di fare ricerche sul web, è sufficiente aprire Shazam, far ascoltare pochi secondi del pezzo, per scoprire titolo e artista della canzone che ci ha colpiti. Un utilizzo semplice e immediato, sempre più in voga.

E proprio di questo, oggi, vogliamo parlarvi. Quali sono le canzoni più "shazammate" dei primi mesi dell'anno? Nella classifica mondiale, al primo posto troviamo "Blinding Lights" di The Weeknd. Seconda posizione per Roses (Imanbek Remix) di SAINt JHN e medaglia di bronzo per Dance Monkey – Tones And I.

Ecco la top ten completa:

1. Blinding Lights – The Weeknd (R&B/Soul)

2. Roses (Imanbek Remix) – SAINt JHN (Dance)

3. Dance Monkey – Tones And I (Alternative)

4. The Box – Roddy Ricch (Hip-Hop/Rap)

5. Don’t Start Now – Dua Lipa (Pop)

6. Falling – Trevor Daniel (Pop)

7. Say So – Doja Cat (R&B/Soul)

8. Breaking Me – Topic & A7S (Dance)

9. Ride It – Regard (Dance)

10. death bed (feat. beabadoobee) [coffee for your head] – Powfu (Hip-Hop/Rap)

E se invece voleste sapere, per genere musicale, quale è la canzone più cercata e scoperta? Eccovi svelata anche questa curiosità (sempre a livello globale):

R&B/Soul: Blinding Lights – The Weeknd

Dance: Roses (Imanbek Remix) – SAINt JHN

Alternative: Dance Monkey – Tones And I

Hip-Hop/Rap: The Box – Roddy Ricch

Pop: Don’t Start Now – Dua Lipa

Latin: Me Gusta – Shakira & Anuel AA

Country: Old Town Road (Remix) – Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus

Rock: I Want to Know What Love Is – Foreigner

K-Pop: ON – BTS