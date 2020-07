Bataclan: il nuovo singolo di Nerone con Fabri Fibra (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca lunedì 13 luglio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Nerone.

Dal 10 luglio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Nerone, il rapper milanese che ottenne notevole visibilità a livello nazionale soprattutto grazie alla vittoria della terza edizione di MTV Spit, il programma di MTV riservato ai freestyler e alle rap battle, andato in onda dal 2012 al 2014.

Il nuovo singolo di Nerone si intitola Bataclan e vede la partecipazione di Fabri Fibra. Il singolo, prodotto da Funkyman, segna la prima collaborazione tra il rapper 29enne e il rapper marchigiano.

Di seguito, trovate il testo di Bataclan; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il visual video ufficiale.

Nerone feat. Fabri Fibra - Bataclan: il testo

Se fai woop, woop, woop

Qua fanno pam, pam, pam

Dai palazzi con le spade come d'Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan.

Io sono il suono dei tuoi denti che digrignano

Quando ti fai troppo, parli troppo e poi ti picchiano

Ti faccio il brutto tiro e mi ammiri

Non me la tiro, me la tirano

Musica e soldi, io sono bigamo

Qua dove vai se a rispetto nessuna tacca

Denti da latte in bocca, sei un Pitbull che non attacca

In strada mezza tacca, si spiaccica al parabrezza

Chi parla non è all'altezza e a sua altezza manco si parla

Milano, vent'anni dopo il 2000

Sempre un gaggio che fa il di più e non nessuno che lo tira

La vida loca e chi non se la fida, gli tocca restare in fila

Morire a 80 anni a tirar la lima

Fumati la pausa in una Marlboro

Rispondi se ti chiamano

Per i soldi scatta come un Labrador

Io ho ancora questi spettri che mi lamano

Ma qua mi dan la mano perché a Milano mi amano

Mi guardi quando canto perché stupido è tutt'altro

Sono il bacio della nebbia sull'asfalto

Ice quando piango, nel buio non passa il ladro

Le avessi conservate avrei tutta la piazza in mano

Poesia di strada col dolore ancora in tasca

Un letto e un pasto caldo non ci basta

La radio col mio pezzo quando caz*o ci passa

Così almeno me la tiro nella vasca.

Se fai woop, woop, woop

Qua fanno pam, pam, pam

Dai palazzi con le spade come d'Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan.

Dovrei darmi una calmata come 'sto 2020

La mia musica è una t*oia che strozza i clienti

Frate', pompa questo pezzo nella Bentley

Però in contromano con i fari spenti

Chissà se vendo più da morto che da vivo

In mezzo a 'sti palazzi pure il cielo è grigio

Mi serve un angelo custode qui vicino

Mi porterò i miei demoni anche in paradiso

Non faccio pezzi club per il sabato sera

Io faccio musica perfetta per la quarantena

L'accendo pensando soltanto alla carriera

Poi entro in rehab cantando Rap in vena

Altro featuring, la saga continua

Sopra lo stesso beat c'è Nerone con Fibra

King Kong e Godzilla, la sporca dozzina

So che ti brucia ancora, butto sopra benzina

Ancora frate' scrivo sì, sì

Ma sempre più cattivo, Isis

Questo mercato non conosce crisi

Vita di Pablo con le nuove Yeezy

Questa trap è tutta un chi copia chi

Vengo dai '90 quindi TikTokka qui

Sono un pezzo da novanta, frate', spostati

Lo fai solo per la grana, la risposta è sì.

Se fai woop, woop, woop

Qua fanno pam, pam, pam

Dai palazzi con le spade come d'Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Boom, come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan.