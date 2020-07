Roses, SAINt JHN, Imanbek remix: testo, traduzione e lyrics

Di Alberto Graziola martedì 14 luglio 2020

SAINt JHN, Roses: lyrics, testo e traduzione

Dopo la sua uscita nel 2016, "Roses" ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando una delle componenti più importanti di SAINt JHN nella sua carriera rap.

Il brano è stato anche il primo singolo dell'album in studio di debutto di JHN "Collection One". Durante la settimana terminata il 4 aprile 2020, "Roses" ha debuttato al numero 55 della Hot 100.

Dopo che sia il remix di Imanbek che il remix di Future sono stati rilasciati a supporto di "Roses", la traccia ha raggiunto il 10 ° posto in classifica durante la settimana delle classifiche del 13 giugno 2020, diventando il primo singolo Top 10 di JHN. La traccia ha poi raggiunto il picco al n. 4 durante la settimana del 4 luglio 2020.

In Italia ha raggiunto la quinta posizione dei singoli più venduti. Qui sotto testo e traduzione della canzone. Cliccando su questo link, il remix Imanbek, in apertura post la versione originale.

SAINt JHN, Roses, Lyrics

[Verse 1]

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon' make 'em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

[Chorus1]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can't handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don't last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw, this who you wanna be

And I know you won't tell nobody nothing

And I know you won't tell nobody no

[Verse 2]

Roses

I might pull up flexing on these niggas like aerobics

I might tell her girl you cute but balling

That shit gorgeous

Standing on the table, Rosé, Rosé, fuck the waters

You know who the god is

[Chorus1]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can't handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don't last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw

[Verse 3]

I might bring them Brooklyn niggas out, oh lord it's overs

I might bring them strippers out and tell 'em do it pole-less

You already know, already know, nigga roses

Kill 'em, make it ...

[Chorus1]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can't handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don't last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw, this who you wanna be

And I know you won't tell nobody nothing

And I know you won't tell nobody no

[Outro4]

Roses

Roses

SAINt JHN, Roses, Traduzione

Rose

Ho camminato in un angolo con il corpo che urlava

Non ho mai venduto una busta ma assomigli a Pablo in una foto

Questo li farà cadere come Tony ha ucciso Manolo

Lo sai già, lo sai già

Cammino nell'angolo con i soldi tra le dita

Lei potrebbe farlo scoppiare, potrei sposarla per l'inverno

Conosco già, già so, rose nere

Tutto ciò di cui ho bisogno sono le rose

Alza baby, alza, quando lo accendo

Sai come divento troppo illuminato quando lo accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando lo accendo

Troppo veloce, non chiedere mai, se la vita non dura

Fatto tutto

Sc0pa duro con un nero, questo quello che vuoi essere

E so che non dirai niente a nessuno

E so che non dirai a nessuno di no

Rose

Potrei tirare su flettendo su questi neri come facessi aerobica

Potrei dire alla sua ragazza che sei carina ma che balla

Quella merda stupenda

In piedi sul tavolo, Rosé, Rosé, fancul0 l'acqua

Sai chi è il dio

Alza baby, alza, quando lo accendo

Sai come divento troppo illuminato quando lo accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando lo accendo

Troppo veloce, non chiedere mai, se la vita non dura

Fatto tutto

Sc0pa duro con un nero, questo quello che vuoi essere

E so che non dirai niente a nessuno

E so che non dirai a nessuno di no

Potrei portare fuori i neri di Brooklyn, oh signore, è finita

Potrei portare fuori gli spogliarelliste e dirle di farlo senza pole

Sai già, già sai, rose di nigga

Uccidili, fallo ...

Alza baby, alza, quando lo accendo

Sai come divento troppo illuminato quando lo accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando lo accendo

Troppo veloce, non chiedere mai, se la vita non dura

Fatto tutto

Sc0pa duro con un nero, questo quello che vuoi essere

E so che non dirai niente a nessuno

E so che non dirai a nessuno di no

Rose

Rose