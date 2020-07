Mario Zanni è morto: era il celebre Mario di "Certe Notti" di Ligabue

Di Alberto Graziola sabato 11 luglio 2020

Ligabue ricorda Mario Zanni, protagonista del brano "Bar Mario" e citato nella hit "Certe notti"

Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai

Ci vediamo da Mario prima o poi

Questo è il celebre passaggio di una delle hit più famose della carriera di Ligabue, Certe Notti. Il brano fa parte del disco "Buon compleanno Elvis", pubblicato nel 1995.

"Ci vediamo da Mario" è stato cantato da intere generazioni e già prima di questo pezzo, il barista era stato protagonista proprio della canzone "Bar Mario", incisa anni prima, nel 1988.

Lui era Mario Zanni ed è scomparso in queste ore, ricordato dallo stesso Ligabue anche sui social con un affettuoso messaggio d'addio

Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati.

E' stato, per anni, il gestore del ‘Bar Mario’ di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia e, nonostante il cambio di gestione degli ultimi anni, spesso il locale era tappa per i fan di Ligabue.

Una figura che ha accompagnato i primi tempi delle prove e della carriera di Ligabue. Lo stesso artista aveva deciso di inserire il ruolo di Mario nel film "Radiofreccia". A interpretarlo era stato Francesco Guccini.