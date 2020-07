Naya Rivera, Santana Lopez in Glee, è scomparsa mentre era in barca col figlio

Di Alberto Graziola giovedì 9 luglio 2020

Naya Rivera scomparsa mentre era con il figlio sul lago Piru

Naya Rivera, 33 anni, è sparita mentre si trovava sul lago Piru nella contea di Ventura, mercoledì sera. L'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha dichiarato che gli sforzi di ricerca riprenderanno "a prima vista" e lo hanno definito un possibile annegamento. I soccorritori riprenderanno la ricerca giovedì mattina per l'attrice "Glee" Naya Rivera dopo la sua scomparsa da un lago nel sud della California.

Rivera è andata al lago mercoledì pomeriggio e ha noleggiato una barca con suo figlio. Entrambi sono stati visti uscire insieme sul lago.

Dopo quasi tre ore, un uomo ha avvistato una barca alla deriva con il bambino addormentato a bordo. Le autorità sono state informate e hanno iniziato le ricerche dall'area, con una squadra per le immersioni. Secondo quanto raccontato dal piccolo, la madre sarebbe entrata in acqua per una nuotata ma non sarebbe più tornata. E' emerso che il bambino aveva un giubbotto di salvataggio e anche quello per adulti è stato trovato sulla barca.

Naya Rivera è famosa per avere interpretato Santana Lopez nello show Fox per sei anni a partire dal 2009 ed è apparsa in quasi ogni episodio della commedia musicale.

Attrice e cantante nella serie tv "Glee", Naya ha tentato nel 2013 la carriera solista incidendo il brano "Sorry" feat Big Sean. A causa però dello scarso successo del pezzo, la Columbia, sua etichetta discografica, interruppe il rapporto di lavoro, senza alcun rilascio dell'album di debutto come solista al quale la Rivera stava lavorando.

