Marmo, Studio Murena: ascolta il nuovo singolo

Di Alberto Graziola mercoledì 8 luglio 2020

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali Marmo, il nuovo singolo degli Studio Murena distribuito da Costello’s in collaborazione con Artist First.

Il progetto nasce a Milano nel 2018 e si compone di cinque talentuosi musicisti del conservatorio: Amedeo Nan (chitarra elettrica), Maurizio Gazzola (basso elettrico), Matteo Castiglioni (tastiere e synth), Marco Falcon (batteria) e Giovanni Ferrazzi (elettronica, sampler). Alla formazione si unisce ben presto l’MC Carma (Lorenzo Carminati), che arricchisce la proposta del gruppo con le sue particolari capacità nel comporre rime elaborate e strofe di matrice conscious.

Marmo è il terzo singolo in studio e segue la pubblicazione del brano Password del gennaio 2020. Il secondo singolo Arpa e Tamburo desta l’interesse di realtà come Casa Bertallot di Alessio Bertallot e di artisti come Ghemon, che include il brano in una playlist dedicata alla nuova scena su Tidal. Con la cover di Flashing Lights di Kanye West, arrangiata dai Badbadnotgood e proposta in versione live, la band conferma la sua cifra stilistica e la capacità di tenere alto il livello di sperimentazione strumentale, tra atmosfere jazz-funk e fusion miscelate con l’immediatezza del rap.

Attualmente gli Studio Murena sono al lavoro sul nuovo album ufficiale che uscirà in collaborazione con Costello's.

Qui sotto potete ascoltare la canzone:

Foto | Maltese | Pompili