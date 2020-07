Legno feat. Rovere, InstagramMare è il nuovo singolo (video intervista)

Di Alberto Graziola martedì 7 luglio 2020

Intervista video ai Legno, usciti da poco con il nuovo singolo "InstagramMare" feat. Rovere

È in rotazione radiofonica e in digitale il singolo estivo “instagramMare” (legno.lnk.to/Instagrammare; Matilde Dischi / Artist First), dei Legno feat. rovere, le due band indie da milioni di stream su Spotify, entrato nella playlist di Spotify Indie Italia. I Legno feat. rovere sono artisti del mese su MTV NEW GENERATION! Disponibile online il videoclip ufficiale della canzone (clicca qui)

“instagramMare” è un singolo con forti richiami agli anni 80 e 90, che coniuga sonorità vintage e contemporanee. Nel ritornello è presente una citazione del celebre brano “In Alto Mare” di Loredana Bertè, a 40 anni dalla sua pubblicazione. Il singolo è prodotto da Riccardo Scirè. Edizioni Warner Chappell, Matilde Dischi e tuttomoltobenegrazie.

«La scelta di collaborare con i rovere è stata molto “naturale”, abbiamo un ottimo rapporto e nutriamo molta stima nei loro confronti. Il gioco di parole ci ha subito conquistato, abbiamo pensato che un feat. fosse una roba ganza! Abbiamo scelto di scrivere un singolo estivo perché in un momento così complicato è anche giusto alleggerire un po’ la situazione pensando all’estate, anche se sarà un’estate diversa, noi la viviamo come uno stato d’animo. Abbiamo tutti bisogno di allegria e spensieratezza!»

Abbiamo intervistato i Legno per parlare del nuovo singolo della collaborazione con i Rover, dei prossimi appuntamenti live e del motivo che li ha portato a scegliere di nascondere il loro viso. Clicca in apertura post per vedere la nostra video intervista.