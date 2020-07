Sei nell'anima, Negramaro: in radio la cover del brano di Gianna Nannini

Di Alberto Graziola lunedì 6 luglio 2020

Negramaro, Sei nell'anima: testo e significato canzone

Lunedì 6 luglio, arriva in radio “Sei nell’anima" in un’inedita versione dei Negramaro, registrata in esclusiva per I Love My Radio e prodotta da Andro (Andrea Mariano dei negramaro). Una cover che emoziona fin dal primo ascolto grazie alla voce unica di Giuliano Sangiorgi e un arrangiamento completamente nuovo tra sonorità elettroniche e orchestra.

Il brano, scritto a quattro mani da Gianna Nannini e Pacifico, è uno dei singoli più venduti e ascoltati della cantautrice senese; pubblicato nel 2006 è divenuto subito uno degli evergreen della canzone italiana.

La canzone è la sesta, dopo “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti e “Non sono una signora” di Giorgia, delle 10 cover di "I love my radio”, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno - per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Sarà disponibile in download digitale da venerdì 10 luglio 2020.