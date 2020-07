Diodato in concerto al Musicastelle Outdoor di Saint-Barthèlemy, In Valle d’Aosta (video)

Di Alberto Graziola lunedì 6 luglio 2020

Sabato 04 luglio 2020, è iniziata l’estate live di Diodato da Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, a 2 mila metri di altitudine con un live da subito tutto esaurito che dà il via ai “Concerti di un'altra estate”, appuntamenti inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale fuori programma che vedono l’artista suonare dal vivo in alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole attuali.

I live di DIODATO, sono l’occasione per tornare a viaggiare insieme alla musica e per goderne in un “qui e ora” universale. Diodato ha cantato in mezzo al suo pubblico circondato dalle montagne della Valle d’Aosta in un appuntamento unico che ha permesso di riaprire una finestra sul mondo e di sentirci di nuovo tutti uniti.

In apertura post un video dell'esibizione live di sabato 4 luglio al Musicastelle Outdoor di Saint-Barthèlemy, in Valle d’Aosta.