Con il cuore, nel nome di Francesco: replica su Rai Uno della serata con il concerto di Gianni Morandi (scaletta canzoni)

Di Alberto Graziola domenica 5 luglio 2020

Gianni Morandi, le canzoni interpretate in Con il cuore, nel Nome di Francesco

Torna in replica alle 15,55, su Rai Uno, Con il cuore, Nel Nome di Francesco, dalla Piazza della Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, Rai Radio1 trasmetterà insieme a Rai1 il concerto che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. A condurre la serata sono stati Carlo Conti e Gianni Morandi, per la prima volta accanto al conduttore. Marcella Sullo e Gianmaurizio Foderaro hanno raccontato agli ascoltatori del canale radio, le emozioni, la musica, le curiosità del backstage e le interviste agli artisti che si sono appena esibiti sul palco. Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus.

Oggi viene riproposta la serata, andata in onda a giugno. Ecco le canzoni interpretate da Gianni Morandi che potremo riascoltare questo pomeriggio:

- Il mondo cambierà

- Scende la pioggia

- Un mondo d'amore

- Se non avessi più te

- Medley, da Chimera a La fisarmonica e Non son degno di te.

- In amore

- Omaggio a Lucio Dalla: "Piazza Grande", "Futura", "Caruso"

- Se perdo anche te

- Canzoni stonate

- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

- In ginocchio da te

- Bella signora

- Grazie perché