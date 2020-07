Hallucinate, Dua Lipa: il video esce il 10 luglio 2020 (lyrics e traduzione)

Di Alberto Graziola domenica 5 luglio 2020

Dua Lipa, Hallucinate: lyrics, traduzione e testo

Dua Lipa ha annunciato il nuovo singolo, "Hallucinate" come quarto estratto dei Future Nostalgia. La pop star britannica ha svelato la copertina e rivelato da data d'uscita del brano in radio con pubblicazione del relativo video ufficiale.

"Don’t Start Now", "Physical" e "Break My Heart" sono entrati tutti e tre nella top ten inglese. In molti si chiedono se verrà rilasciato anche un remix del brano che, però, è perfetto per la stagione appena iniziata.

Qui sotto testo e traduzione della canzone che, invece, potete ascoltare in apertura post.

Dua Lipa, Hallucinate, Lyrics

[Verse 1]

Pocketful of honey and I'm ready to go

No, I ain't got no money, but I'm letting you know

That I'ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate (Mmm)

Body make you silly, make you do what I want

Oh baby, I can make it pretty, I could string you along

But I'ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate (Mmm)

[Pre-Chorus1]

No, I couldn't live without your touch

No, I could never have too much

I'll breathe you in forever and ever

Hallucinate

[Chorus2]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

[Verse 2]

Put you in my hall of fame, middle of the wall

Yeah, you're my one, my favourite, my ride or die, oh

Yeah, I'ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate (Mmm)

[Pre-Chorus1]

No, I couldn't live without your touch

No, I could never have too much

I'll breathe you in forever and ever

Hallucinate

[Chorus2]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

[Bridge5]

Wanna be right where you are

Let's go dancing in the dark

Don't wait, you can push to start, lose control

Kill me slowly with your kiss

Wrap me 'round your fingertips

Damn, I need another hit

(Make me lose my mind)

[Chorus2]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

Dua Lipa, Hallucinate, Traduzione

Una tasca piena di miele e sono pronta per partire

No, non ho soldi, ma ti faccio sapere

Che ti amerò da pazzi

Ti respiro fino a quando sono allucinata (Mmm)

Il corpo ti rende sciocco, ti fa fare quello che voglio

Oh piccolo, posso renderlo carino, potrei metterti insieme

Ma ti amerò come uno sciocco

Ti respiro fino a quando mi allucino (Mmm)

No, non potrei vivere senza il tuo tocco

No, non avrei mai potuto avere troppo

Ti inspirerò per sempre

Allucinata

Sono allucinata quando dici il mio nome

Ho le stelle nei miei occhi

E non svaniscono quando tu vieni dalla mia parte

Sto perdendo la mia mente mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mente

Mi-mi-mi-mente, mi-mi-mi-mente

Sono allucinata quando chiami il mio nome

Ho delle stelle nel mio

Ti ho messo nella mia hall of fame, al centro del muro

Sì, sei il mio, il mio preferito, il mio giro o muori, oh

Sì, ti amerò come una folle

Ti respiro fino a quando non sono allucinata (Mmm)

No, non potrei vivere senza il tuo tocco

No, non avrei mai potuto avere troppo

Ti inspirerò per sempre

Allucinata

Sono allucinata quando dici il mio nome

Ho le stelle nei miei occhi

E non svaniscono quando tu vieni dalla mia parte

Sto perdendo la mia mente mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mente

Mi-mi-mi-mente, mi-mi-mi-mente

Sono allucinata quando chiami il mio nome

Ho delle stelle nel mio

Voglio essere proprio dove sei

Andiamo a ballare al buio

Non aspettare, puoi spingere per iniziare, perdere il controllo

Uccidimi lentamente con il tuo bacio

Avvolgimi intorno alla punta delle dita

Accidenti, ho bisogno di un altro colpo

(Fammi perdere la testa)

Sono allucinata quando dici il mio nome

Ho le stelle nei miei occhi

E non svaniscono quando tu vieni dalla mia parte

Sto perdendo la mia mente mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mente

Mi-mi-mi-mente, mi-mi-mi-mente

Sono allucinata quando chiami il mio nome

Ho delle stelle nel mio