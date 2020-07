Gigi d'Alessio e Clementino, collaborazione in arrivo? Spoiler da una foto su Instagram...

Di Alberto Graziola sabato 4 luglio 2020

Clementino e Gigi d'Alessio insieme in un brano in uscita?

Continuano, dopo mesi di pausa, ad uscire nuovi singolo, in vista anche dell'estate 2020 e della voglia di ascoltare pezzi inediti e freschi. E non mancano collaborazioni (da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini ad Anna Tatangelo e Geolier). E, in questo calendario fitto di nuovi rilascia, all'orizzonte potrebbe esserci anche un pezzo che vedrà Gigi d'Alessio accanto a Clementino.

Lo spoiler (come sottolineato dallo stesso Gigi) è stato condiviso, via Instagram, nelle scorse ore. I due sono a pranzo insieme e la frase che accompagna lo stesso sembra suggerire un duetto in arrivo.

Avremo la conferma nelle prossime settimane?