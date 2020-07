Mon Amour, Paola Iezzi: nuovo singolo dal 6 luglio 2020

Paola Iezzi torna con un nuovo singolo, Mon Amour, in uscita il 6 luglio 2020. Lunedì potremo ascoltare il brano che si candida ad essere tormentone dell'estate 2020. Ecco le parole della cantante nell'annunciare il rilascio del pezzo:

Buongiorno! E questa, finalmente, è la copertina di MON AMOUR, il mio nuovo singolo che troverete in streaming ovunque dal 6 luglio! Quando uscirà, avremo modo di parlare di questa mia nuova canzone, che vivo più come un piccolo miracolo, visti gli ultimi eventi che ci hanno travolto.

Quindi per ora godetevi questa bella immagine. E, devo dirvi la verità, credo sia una delle cover più fighe che io abbia mai realizzato! Lunga vita al buon caro vecchio pop fatto con anima e cura! 🐥💙