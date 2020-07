Alanis Morissette: "Non volevo inserire "Ironic" nel mio disco". E sul nuovo album "'Such Pretty Forks in the Road...

Di Alberto Graziola venerdì 3 luglio 2020

Alanis Morissette parla del nuovo album "Such Pretty Forks in the Road" e del suo grande successo, Ironic

"Such Pretty Forks in the Road" è il nuovo disco di Alanis Morissette, in uscita il 31 luglio 2020. L'album è stato posticipato a questa data in seguito alla pandemia legata al Coronavirus e la stessa cantante ha motivato così la sua scelta:

"Ho pensato che intuitivamente non fosse giusto pubblicare un disco sulla crisi di una donna quando siamo nel mezzo di una pandemia"

Alanis ha poi raccontato la fase vissuta recentemente:

"Ho sperimentato molti portali per trovare Dio, alcuni di loro sono temporanei, ma aprono comunque una finestra. Sono una ragazza curiosa, quindi sono molte le cose che vorrei sperimentare. Ho molti amici che hanno scoperto che l'esperienza di cancellare l'ego è stata davvero potente per loro"

Parlando del suo passato e degli esordi, la cantante ha ammesso di essere stata molto dubbiosa se inserire o meno "Ironic" nel suo disco d'esordio. La canzone, datata 1996, è stato il più grande successo della cantante americana, ma lei ha ammesso di non essere così convinta e non pensava che avesse un posto nel suo LP: