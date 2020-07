Giulia Penna, Bacio a distanza, il nuovo singolo dal 3 luglio 2020: "Per me la musica è l’espressione della mia vita e delle mie sensazioni"

Bacio a distanza è il titolo del nuovo singolo di Giulia Penna.

Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip con un ricco cast di ospiti del calibro di J-Ax, Clementino, Francesco Sarcina, Alessio Bernabei, Marco Maccarini, Enzo Salvi, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri e tanti altri. Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 luglio.

Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram e 1,2 milioni su TikTok, è un’artista indipendente che scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già raggiunto importanti risultati, superando oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube e 1,6 milioni di ascolti su Spotify.

Di cosa parlerà Bacio a distanza? “Bacio a distanza” è un brano pop solare e spensierato, che vuole raccontare col sorriso la voglia di tornare a divertirsi con le persone a cui vogliamo bene e che…abbiamo baciato a distanza in tutti questi mesi!

«Quanti baci a distanza ci siamo mandati in questi mesi? Adesso, preparati che ti vengo a prendere! Passo dopo passo cerco di raccontarmi. Per me la musica è l’espressione della mia vita e delle mie sensazioni mai come quest’anno ho voluto parlare di me nelle mie canzoni, come se fossero un diario. Per questo anche “Bacio a distanza”, come i miei precedenti singoli, ha un diario in copertina».