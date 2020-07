BLACKPINK, How You Like That ha già ottenuto 5 Guinness World Records: ecco quali

Di Alberto Graziola giovedì 2 luglio 2020

BLACKPINK, How You Like That entra nel Guinness dei primati per ben 5 motivi

Record per le BLACKPINK. Anzi, numerosi record per la girlband.

Rilasciato il 26 giugno, il video musicale di "How You Like That" è stato incoronato da Guinness World Records come "Il video più visto su YouTube in 24 ore" e "Il video musicale più visto su YouTube in 24 ore" e "Il video musicale più visto su YouTube in 24 ore da un gruppo K-pop ". Il conteggio delle visualizzazioni di 24 ore di BLACKPINK per il brano è stato confermato da YouTube pari a 86,3 milioni.

"Boy With Luv" era stato visto numero totale di 74,6 milioni di volte nelle prime 24 ore. Siamo a oltre 12 milioni in più.

E non finisce qui.

"How You Like That" ha anche ottenuto i record per "La maggior parte degli spettatori per la premiere di un video su YouTube" e "La maggior parte degli spettatori per la prima di un video musicale su YouTube". YouTube ha dichiarato che "How You Like That" aveva stabilito il record con 1,66 milioni di spettatori simultanei. "ON" di BTS aveva precedentemente detenuto il record ufficiale per la Premiere di YouTube più vista (1,54 milioni di spettatori simultanei).

Tutto questo con un solo singolo. Un successo sempre maggiore per il gruppo al femminile...

Qui il video