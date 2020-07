Vanilla Ice, concerto in Texas: "Gli anni '90 erano i migliori. Non avevamo coronavirus, telefoni cellulari o computer"

Di Alberto Graziola giovedì 2 luglio 2020

Vanilla Ice si esibirà in concerto per un massimo di 2500 persone nonostante un aumento di casi di Coronavirus nel Texas

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha ordinato la chiusura di tutti i bar dello stato per una seconda volta lo scorso venerdì nel tentare di frenare una ripresa del virus in seguito a una rapida riapertura del mese scorso. È stato anche ordinato ai ristoranti di tornare alla capacità di accogliere cliente del 50 percento rispetto alla capienza massima.

"In questo momento, è chiaro che l'aumento dei casi è in gran parte guidato da alcuni tipi di attività, compresi i texani che si riuniscono nei bar. Le azioni in questo ordine esecutivo sono essenziali per la nostra missione di contenere rapidamente questo virus e proteggere la salute pubblica"

Eppure, Il rapper Vanilla Ice si esibirà in un concerto per un massimo di 2.500 persone, in Texas, venerdì, nonostante una recente ondata di casi di coronavirus e ricoveri nello stato.

Il cantante, noto per la sua famosa canzone del 1990, "Ice Ice Baby", lancia la festa del weekend del 4 luglio ad Austin, durante la pandemia globale.

"Non vedo l'ora. Gli anni '90 erano i migliori. Non avevamo il coronavirus, telefoni cellulari o computer. Avevamo 5.0, blockbusters, Beavis e Butthead, Wayne's World, Chris Tucker e Jackie Chan. E Mortal Kombat è ancora meglio di fortnight, siamo usciti di casa, abbiamo ballato, abbiamo inventato feste in casa negli anni 90. L'ultimo dei grandi decenni"

Due giorni prima dell'annuncio del concerto, Il Texas ha registrato un record di 8.076 nuovi casi di coronavirus. Anche le ospedalizzazioni sono salite alle stelle nelle ultime settimane. Più di 6.900 persone sono attualmente ricoverate nello stato a partire da mercoledì notte, rispetto a poco più di 2.000 dell'11 giugno scorso.

Ma perché il concerto è possibile? Si tiene presso l'Emerald Point Bar & Grill, una struttura multilivello sulle rive del lago Travis. Il locale è ancora aperto perché tecnicamente classificato come un ristorante, nonostante abbia un ampio spazio di intrattenimento all'aperto, secondo quanto riportato dall'Austin Chronicle. Almeno il 51 percento delle sue entrate proviene attualmente dalle vendite di generi alimentari.

Via | Foxnews