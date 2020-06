Sirene, Levante: il nuovo singolo dal 7 luglio 2020

Di Alberto Graziola martedì 30 giugno 2020

Levante, Sirene: nuovo singolo dal 7 luglio 2020: "Parla di noi"

Sirene è il titolo del nuovo singolo di Levante. Il brano sarà disponibile dal 7 luglio 2020 e la cantautrice ha condiviso la notizia sui social, accompagnando la pubblicazione del pezzo con un pensiero:

Vi ricordate?

Ci siamo lasciati cantando “siamo il vento e non la bandiera”...

Andavamo dentro al vento mentre in mano stringevamo sogni.

Le notti a cercare buone stelle... e poi trovarsi in mezzo a strane sorti.

Ho deciso di cantarle queste strane sorti e in qualche modo, come so fare, mandarvi il mio più caldo abbraccio e solo la verità, niente altro che la verità. Lo giuro.

Il 7 luglio esce SIRENE e parla di noi.

Levante ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo proprio quest'anno con il brano Tikibombom, pubblicato poi il 6 febbraio come primo estratto dalla ristampa del quarto album in studio Magmamemoria. Ha venduto oltre 35.000 copie in Italia ed è rimasta per settimane al primo posto nella classifica dei pezzi più trasmessi della radio.