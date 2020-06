Da Verona accendiamo la musica: una settimana di eventi, compresi i Music Awards

Di Giulio Pasqui martedì 30 giugno 2020

La musica torna a risuonare a Verona: ecco la programmazione degli eventi.

Da Verona accendiamo la musica. Lanciata da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotta dalle più importanti agenzie italiane di musica dal vivo come Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano... una settimana di eventi accenderà la città di Verona per sostenere l'indotto musicale.

L'iniziativa coinvolgerà oltre 70 artisti, 350 musiticisti e tecnici. La location sarà l'Arena di Verona, che avrà un palco posizionato al centro per garantire una visuale a 360 gradi. A dare il via alle danze saranno i Music Awards, trasmessi in prima serata il 2 e il 5 settembre su Rai1. Il 6 settembre, poi, al via la maratona Heroes - Il Futuro inizia adesso, ovvero il primo grande concerto in streaming a pagamento dalla durata di 5 ore (dalle 19 alle 24). Il biglietto costerà 9,90 euro più prevendita. Durante la settimana spazio anche a incontri tematici e workshop.

I proventi di tutti gli eventi della settimana andranno ad alimentare il Fondo Covid19-Sosteniamo la musica di MIH, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, PMI, Assomusica e NUOVOIMAIE e rivolto ai lavoratori della filiera musicale, pensato per le categorie più colpite dal covid: artisti emergenti e lavoratori intermittenti, che sono il cuore pulsante e silenzioso della industria musicale.