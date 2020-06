Frah Quintale, Banzai (Lato Blu) è il nuovo album

Banzai (Lato Blu) è la prima parte del secondo album di inediti di Frah Quintale, il cantautore e rapper bresciano che, negli ultimi anni, si è fatto notare grazie al suo album d'esordio, Regardez moi, certificato Disco d'Oro dalla Fimi, al singolo Missili, prodotto da Takagi e Ketra e cantato insieme a Giorgio Poi, certificato Disco di Platino, e per la canzone 2%, contenuta nell'album di Gué Pequeno, Sinatra, certificata doppio Disco di Platino.

Da Banzai (Lato Blu), sono già stati estratti due singoli, Contento e Buio di giorno. Il singolo di lancio è Amarena, di cui è stato pubblicato anche il video ufficiale. L'audio di Due Ali, invece, è entrato, in questi giorni, tra le tendenze di YouTube.

Su Instagram, Frah Quintale ha svelato i motivi per i quali ha avvertito la necessità di dividere il progetto in due parti:

Ho scritto di tutto in questi due quasi tre anni. Cartelle gonfie di canzoni, provini, idee che stanno aspettando il momento giusto per prendere vita. Mi sono preso del tempo per me, per potervi raccontare le cose come quando si torna da un posto lontano. Con la Undamento, abbiamo deciso di dividere tutta questa musica in due parti e di farvi scoprire un lato alla volta.