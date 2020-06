Global Goal: Unite for Our Future – The Concert: martedì 30 giugno 2020, su MTV

Di Fabio Morasca lunedì 29 giugno 2020

Il Global Goal: Unite for Our Future – The Concert è un evento organizzato da Global Citizen, con il patrocinio della Commissione Europea, che si pone l’obiettivo di porre l’attenzione mondiale sulle comunità emarginate, sulle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, discriminate per genere o etnia e che, soprattutto, sono state condizionate, più di tutti gli altri, dalla pandemia di COVID-19 in corso in tutto il mondo.

In Italia, l’evento andrà in onda, in versione sottotitolata, martedì 30 giugno 2020, alle ore 21, su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) e mercoledì 1° luglio, sempre alle ore 21, su MTV Music (canale 704 di Sky) e, di nuovo, su MTV alle ore 15:45 e alle ore 23:40.

Tra gli artisti che hanno aderito all'iniziativa, troviamo Chloe x Halle, Christine and the Queens, i Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber e Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher e Yemi Alade.

E' prevista, anche la presenza di Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault e molti altri.

L'evento sarà condotto da Dwayne Johnson.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Miley Cyrus:

Questo momento storico richiede impegno e azione da parte di tutti noi. I Global Citizen chiedono a gran voce aiuti e investimenti ingenti per le comunità dimenticate dalla società, quelle che il COVID-19 ha devastato maggiormente. Con questo sforzo globale potremo assicurarci che tutti, indipendentemente dalla classe sociale o dalla provenienza, possano accedere alle cure per il COVID-19.

Shakira, invece, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: