Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga: la colonna sonora del film Netflix

Di Fabio Morasca lunedì 29 giugno 2020

La colonna sonora ufficiale del film Netflix con Will Ferrell e Rachel McAdams.

Dal 26 giugno 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, la colonna sonora ufficiale di Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga, film Netflix con Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Demi Lovato e Pierce Brosnan, diretto da David Dobkin.

Il primo singolo estratto dalla colonna sonora è Volcano Man, cantato da Will Ferrell e dalla cantante svedese Molly Sandén, accreditata nel film con il suo alter ego, My Marianne.

La colonna sonora include anche brani inediti, interpretati da Will Ferrell e da altri membri del cast, e In the Mirror, eseguita da Demi Lovato.

Il film, disponibile su Netflix sempre dal 26 giugno 2020, ispirato all'omonima manifestazione musicale internazionale, racconta la storia di due aspiranti musicisti, Lars e Sigrit, ai quali viene data la possibilità di poter rappresentare il loro paese all'ESC.

Di seguito, trovate la tracklist della colonna sonora di Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga.

Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga: la tracklist

1. Double Trouble [Tiësto‘s Euro 90’s Tribute Remix] - Will Ferrell, My Marianne, Tiësto

2. Lion of Love - Erik Mjönes

3. Coolin' With Da Homies - Savan Kotecha

4. Volcano Man - Will Ferrell, My Marianne

5. Jaja Ding Dong - Will Ferrell, My Marianne

6. In The Mirror - Demi Lovato

7. Happy - Will Ferrell, My Marianne

8. Song-A-Long - Believe - Ray Of Light - Waterloo - Ne Partez pas Sans Moi - I Gotta Feeling - Cast

9. Running With The Wolves - Courtney Jenaé, Adam Grahn

10. Fool Moon – Anteros

11. Hit My Itch - Antonio Sol, David Loucks, Taylor Lindersmith, Nicole Leonti

12. Come and Play (Masquerade) - Petra Nielsen

13. Amar pelos Dois - Salvador Sobral

14. Húsavík (Hometown) - Will Ferrell, My Marianne

15. Double Trouble (Film Version) - Will Ferrell, My Marianne

16. Eurovision Suite - Atli Örvarsson