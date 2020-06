Ultimo, tour Stadi 2021: riprogrammate le date saltate a causa del Covid

Di Giulio Pasqui lunedì 29 giugno 2020

Il tour di Ultimo spostato al 2021.

L'attesissimo tour negli stadi di Ultimo, come prevedibile, è stato spostato al 2021. Da 4 giugno al 18 luglio, il cantautore toccherà tutta Italia con una tournée da record: infatti sarà l'artista più giovane di sempre a esibirsi negli stadi. I biglietti e i VIP pack già acquistati per le date del 2020 rimarranno validi per le nuove date. Ecco dunque il calendario aggiornato.

Ultimo, tour Stadi 2021: le date aggiornate

Venerdì 4 giugno 2021 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Martedì 8 giugno 2021 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 13 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Giovedì 17 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021 || Ancona @ Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021 || Pescara @ Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

Venerdì 2 luglio 2021 || Milano @ Stadio San Siro

Sabato 3 luglio 2021 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Giovedì 8 luglio 2021 || Bari @ Stadio San Nicola

Domenica 18 luglio 2021 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

Sicilia || TBA