Domenica In, Andrea Sannino canta Abbracciame: testo e audio

Di Alberto Graziola domenica 28 giugno 2020

Andrea Sannino, Abbracciame: testo e audio della canzone

Abbracciame è stata una delle canzoni simbolo di questi ultimi mesi. E il suo cantante, Andrea Sannino, è ststp ospite dell'ultima puntata di Domenica In per reinterpretare il pezzo.

Qui sotto audio e testo della canzone.

Finalmente stasera sto 'ccà nzieme a te

E nisciune po' sentere

So' nù poco scurnuse e 'sti ccose tu ossaje

Nun sò buono a le 'ffa'

Chi nun tene curaggio 'int à vita

Nù suonne ò po' sulo perdere

E pirciò si stai 'ccà l'e capite

Ca o' suonne mio si tu

Me song nammurate e te

So' pazzo 'e te, so' pazzo 'e te

Stai redenno e te fai 'cchiù vicino

Me vase primmo tu

E allora sì, abbracciame cchiù forte

Pecchè po' chi se ne fotte

Si tutto 'o tiempo ca è passato è tiempo perzo

O si dimane nun esiste niente cchiù

Abbraccieme stanotte, nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca t'aggie sunnate

Ca me scetave ma nun stive 'ccà

Quante cose se pensano a vote primm' 'e putè di

Te voglio bene

Ce fa' quasi paura a'penza ca te può 'nnammura

Accussi dint' a' n'attimo

Comm è bell a'cantà na canzone pe' tte

Mentre 'e mane se cercano

E si sbaglio 'e parole nun succede niente

Te guarde, e e'torno a 'nventà

Me songo nammurate e te

So' pazzo 'e te, so' pazzo 'e te

Stai rerenno e te fai 'cchiù vicino

Me vase primmo tu

E allora sì, abbracciame cchiù forte

Pecchè po' chi se ne fotte

Si tutto 'o tiempo ca è passato è tiempo perzo

O si dimane nun esiste niente cchiù

Abbraccieme stanotte

Nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca t'aggie sunnate

Ca me scetave ma nun stive 'ccà

Abbracciame stanotte

Nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca me so sbagliate

Quanne parlavo dà felicità