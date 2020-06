Rinascerò rinascerai, la canzone di Roby Facchinetti è diventata simbolo di speranza (e reinterpretata) in diversi Paesi del mondo

Di Alberto Graziola domenica 28 giugno 2020

Roby Facchinetti è stato ospite di Domenica In, dopo il sofferto collegamento del 29 marzo 2020, nel periodo più drammatico dell'emergenza Coronavirus. Da Bergamo, il cantante ha parlato dei periodi bui della sua città e dell'Italia intera. Inevitabile il ricordo dell'intenso ed emozionante "Rinascerò Rinascerai", scritto e pubblicato proprio durante il dramma del contagio (che ancora non è da lasciare alle spalle). E proprio questo brano è stato reinterpretato in diversi Paesi del mondo -dal Vietnam alla Polonia- nelle varie lingue, diventando un vero inno di rinascita.

Roby Facchinnetti, emozionato, ha ricordato come i medici presenti nel video, stravolti dal periodo, abbiano comunque trovato un minuto per tenere tra le mani il cartello con il titolo della canzone, simbolo di una voglia di ricominciare e battere questo virus.

Il pezzo è stata co-scritto da Facchinetti, insieme a Stefano D'Orazio.