Sergio Sylvestre risponde alle polemiche per l'Inno d'Italia con un video a Verissimo : "Sono fiero di quello che ho fatto"

Sono note le polemiche che hanno accompagnato quei secondi di incertezza, durante l'esibizione dell'Inno di Italia, da parte di Sergio Sylvestre, in occasione della finale di Coppa Italia. A discuterne e sollevare critiche, oltre ad alcuni utenti sul web, anche Matteo Salvini che ha portato l'intervento di numerosi colleghi del cantante a prenderne giustamente le difese, nelle ore a seguire.

Ieri, a Verissimo, è stato mostato il video messaggio di Sergio Sylvestre che è apparso in tv per ringraziare chi l'ha sostenuto e supportato di fronte a queste numerose polemiche:

"Come tutti sapete la settimana scorsa ho cantato l'inno italiano durante la finale di Coppa Italia. Quel silenzio surreale di uno stadio vuoto e l'importanza di dover cantate l'Inno di un Paese che amo e che mi ha accolto con amore mi ha fatto emozionare tantissimo. E' stato per me un onore farlo e la mia emozione ha attirato tante polemiche inutili. Sono felice che in questo momento ho ricevuto tanti messaggi di miei colleghi, fan, da tutti e sono fiero di quello che ho fatto"