Jasmine Carrisi debutta come cantante: "Ho sempre voluto fare musica, ma le canzoni di Al Bano non le ascolto"

Di Giulio Pasqui domenica 28 giugno 2020

Jasmine Carrisi parla del debutto come cantante a Il Corriere della Sera.

"Ho sempre voluto fare musica, fin da piccola...". Figlia d'arte, Jasmine Carrisi ha debuttato come cantante. Appassionata di musica rap e trap, la 19enne ha esordito con una canzone dalle sonorità rap/pop. La canzone si intitola Ego: "È un invito a guardarsi dentro e a non prendere in giro gli altri senza essere costruttivi. In giro c’è molto cattiveria. io sono tranquilla e mi faccio i fatti miei, eppure mi ritrovo in mezzo ai pettegolezzi. Questo sì mi ha dato fastidio, però mi ha fatto crescere", ha raccontato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso al Corriere della Sera.

"E la musica di suo padre la segue, la ascolta?", è stata la domanda precisa della giornalista Maria Volpe. Altrettanto precisa la risposta: "No, assolutamente. Se ci rimane male? No, però vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco". Al contrario, papà Al Bano è molto curioso e ascolta qualche influenza hip-hop: "Qualche rapper gli piace, ma i testi che parlano di droga e alcol lo spaventano. «Ma non è la musica a dover educare i ragazzi. Io grazie alla mia educazione so che consumare droga e alcol è sbagliato e non sarà certo un pezzo di un cantante a stravolgermi il pensiero".