James Blunt: Once Upon A Mind (Time Suspended Edition) è la versione deluxe dell'ultimo album

Di Fabio Morasca venerdì 26 giugno 2020

La digital deluxe edition dell'album Once Upon A Mind.

Da oggi, venerdì 26 giugno 2020, è disponibile Once Upon A Mind (Time Suspended Edition), la digital deluxe edition di Once Upon a Mind, il sesto album di inediti di James Blunt, pubblicato lo scorso ottobre.

La versione deluxe di Once Upon a Mind, certificato Disco d'Argento nel Regno Unito, grazie alle 60mila copie vendute, e vicinissimo alla certificazione di Disco d'Oro, contiene 2 canzoni inedite, 2 demo originali e 6 versioni acustiche di alcuni brani presenti nell'album.

Da Once Upon a Mind, fino ad ora, sono stati estratti i singoli Cold, Champions, I Told You, Monsters e Halfway.

Durante questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia mondiale di COVID-19, il cantautore britannico ha estratto un altro singolo dall'album, The Greatest, decidendo di donarne tutti i proventi al Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra (NHS). Il video è stato dedicato a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Coronavirus.

Recentemente, inoltre, Back To Bedlam, l'album storico di James Blunt contenente tutti i suoi più grandi successi, High, You're Beautiful e Goodbye my lover, è stato inserito nella Top 10 degli album che hanno venduto di più nel decennio 2000-2010.

Di seguito, trovate la tracklist di Once Upon A Mind (Time Suspended Edition).

James Blunt, Once Upon A Mind (Time Suspended Edition): la tracklist

1. The Truth

2. Cold

3. Champions

4. Monsters

5. Youngster

6. 5 Miles

7. How It Feels To Be Alive

8. I Told You

9. Halfway

10. Stop The Clock

11. The Greatest

12. Should I Give It All Up (demo)

13. Happier (demo)

14. The Truth (acoustic)

15. Cold (acoustic)

16. Champions (acoustic)

17. Monsters (acoustic)

18. 5 Miles (acoustic)

19. Halfway (acoustic)