Simm’ tutt’uno: il singolo di Enzo Avitabile e Jovanotti, dal 26 giugno

A partire dal 26 giugno 2020, sarà disponibile il singolo che segna la collaborazione tra Enzo Avitabile e Jovanotti. Il singolo Simm' tutt'uno vede la partecipazione anche de I Bottari di Portico, degli Ackeejuice Rockers e di Manu Dibango, il sassofonista camerunense recentemente scomparso a causa del COVID-19.

Questa collaborazione è nata grazie al Jova Beach Party, il festival itinerante, organizzato da Jovanotti, che si è tenuto l'estate scorsa in 15 spiagge italiane. Alla data di Castel Volturno, tenutasi il 13 luglio 2019, presero parte anche Enzo Avitabile e i Bottari di Portico che si esibirono insieme a Jovanotti, Clementino e Rocco Hunt.

Jovanotti, nelle dichiarazioni ufficiali, ha ribadito la propria stima nei riguardi del sassofonista e cantautore napoletano:

Enzo Avitabile, invece, ha ricordato il suo primo incontro con Jovanotti e ha parlato del significato di Simm’ tutt’uno con queste dichiarazioni:

Quando ho girato il video con Afrika Bambaataa, ho incrociato Lorenzo nella trasmissione "1, 2, 3 Jovanotti". Da allora, sono passati parecchi anni e di cose ne sono successe. Ho un ricordo nitido di quel momento, Lorenzo è sempre stato un artista, un ricercatore di nuovi linguaggi e forme espressive. Non si è mai rinchiuso in un genere, ha sempre creato un suo genere con uno stile personale e accogliente. Esattamente come in questo brano che è un inno alla vita, un mosaico di umanità, un condominio di anime che danzano a ritmo dell’universo. Con un’aspirazione che è più di una speranza: salvare il mondo.