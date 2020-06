Spice Girls, tour mondiale nel 2021, film, nuova musica: ecco le indiscrezioni sui prossimi progetti

Di Alberto Graziola giovedì 25 giugno 2020

Spice Girls, reunion nel 2021: tour d'addio per la girlband?

A lanciare la notizia è stato il The Sun che parla di fonti affidabili e sicure. Secondo quanto riferito, Geri Horner, Mel B, Mel C ed Emma Bunton saliranno a bordo di un tour bus per esibirsi in America, Europa e Australia. In base a queste notizie, questa volta il tour sarebbe l'ultimo, un vero e proprio addio per i fan, in occasione del 25esimo anniversario della loro carriera.

Non sarebbe tutto qua. Infatti, in base a quanto riferito, hanno anche in programma di girare un film sull'anno in programma. Una sorta di documentario, dietro le quinte di questi mesi.

Un addetto ai lavori vicino a Sporty Spice, Mel C, ha dichiarato:

"Sarà un anno grandioso e le ragazze sono entusiaste. Dopo tutti i problemi legati al coronavirus, c'è davvero bisogno di qualcosa per cui guardare al futuro e vogliono prendere il controllo del 2021 con un tour."

Addirittura esisterebbe un gruppo WhatsApp chiamato "Spice Girls Tour 21" sul telefono delle 4 cantanti.

Le fonti hanno continuato a dire che il tour dell'anno scorso è stato una prova sufficiente per le ragazze che vale la pena fare un'altra reunion , dopo che hanno venduto l'incredibile cifra di 700.000 biglietti e hanno realizzato un profitto di 200 milioni di sterline.

Chiacchierando con ET, Mel C ha detto che lei e le ragazze sono preoccupate e nervose per il rilascio di nuova musica - temendo che non sia all'altezza degli alti standard dei fan nostalgici.

Ma il loro "incredibile catalogo" è abbastanza buono che nuova musica non dovrebbe essere "forzata", ha detto - e se dovesse succedere, dovrebbe accadere in maniera "naturale".

E Victoria? Inutile aggiungere che lei non sarebbe intenzionata a partecipare a questo tour d'addio.