Ghost, Vivi e lascia vivere - Vivimix: video in anteprima della versione 2020 del loro successo

Di Alberto Graziola giovedì 25 giugno 2020

Arriva il 26 giugno in radio e negli store digitali Vivi e lascia vivere – Vivimix, la versione 2020 del successo dei GHOST, per portare una ventata di spensieratezza e di speranza in un’epoca piena di paure e disagi.

Dietro il suo aspetto disincantato, Vivi e lascia vivere – Vivimix, vuole trasmettere un messaggio importante: il rispetto per gli altri e per le differenze, l’invito alla tolleranza, all’eliminazione dei pregiudizi. E manda un chiaro invito a vivere, superando la paura del giudizio altrui e quella di “agire” e di sognare, che spesso e senza un reale motivo può far sentire inadeguati. Al centro di tutto c’è “la vita” e il rispetto. Il brano rivendica gli uguali diritti, per tutti indistintamente, ma anche il diritto alla libertà e alla dignità.

«Volevamo essere diretti, cercavamo qualcosa che potesse diventare un “motto”, uno stile di vita magari sposato da qualcuno, in cui mettere al centro l’amore, il rispetto, la gioia di vivere. Vivi e lascia Vivere - dichiarano i GHOST - esprime questi sentimenti racchiudendoli in una piccola frase. Abbiamo pensato di aggiungere la parola Vivimix alla versione 2020 perché per i suoi contenuti è un remix che chiede di essere vissuto, non solo ascoltato».

I GHOST sono i fratelli Alex ed Enrico Magistri. Nati ad Albano Laziale, ma da sempre residenti ad Ardea, cittadina bagnata

dal mare, a pochi chilometri da Roma, i GHOST sono polistrumentisti, arrangiatori e autori, e la loro musica è un mix di

pop, elettronica e rock.

In apertura post, in anteprima, il video ufficiale di "Vivi e lascia vivere Vivimix" (versione 2020), a seguire il testo della canzone:

Il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Ci sono strane persone

Che vivono per giudicare

Sempre pronti a condannare

Il solo scopo della vita, farsi notare

E vivono ogni cosa come fosse una partita

Il loro unico obiettivo

è far mutare la tua essenza naturale

Bel modo che hanno... di rispettare

E non si arrendono... se non ti cambiano

Ma il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Il motto Vivi e Lascia Vivere

Non è una frase detta a caso

Ha un significato ben preciso

Ed è il rispetto verso tutti...

Bianchi, neri, rossi, gialli, belli e brutti

Siamo tutti di passaggio

Su un pianeta tondo chiamato Mondo...

E qui dobbiamo vivere...

Senza far del male, senza odiare,

Senza far la guerra e soffocare...

L'idea di ogni essere è personale...

Io che voglio solo respirare

Ne ho bisogno lasciatemi sfogare

Ma il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Il nostro motto è... Vivi...

Il nostro motto è... Vivi...

E... lascia vivere...

E... lascia vivere!

Io che voglio solo respirare

Ne ho bisogno lasciatemi sfogare

Io che voglio solo respirare

Ne ho bisogno lasciatemi sfogare

Io che voglio solo respirare

Ne ho bisogno lasciatemi sfogare

(Compositori: A. Magistri / E. Magistri)