Katy Perry parla del nuovo album e del brano "Teary Eyes"

Katy Perry rilascerà il suo nuovo album ad agosto e, dopo il primo singolo ufficiale, Daisies, la popstar ha raccontato la genesi del disco in un'intervista radio, raccontato di come i piani iniziali siano cambiati:

"Avevo intenzione di pubblicare un disco a giugno, l'ho rimandato un po'- Si è parlato di non pubblicarlo quest'anno. Ero tipo "Abbiamo bisogno di alcune canzoni per ballare attraverso le nostre lacrime". È interessante notare che è stata anche fonte d'ispirazione per uno dei pezzi del disco"