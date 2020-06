Liberi, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzi: nuovo singolo dal 26 giugno 2020

Liberi è il nuovo singolo di Danti, scritto ed interpretato insieme a Raf e a Rovazzi. Pubblicato da Time Records, arriva in radio e nei digital store dal 26 giugno. Danti continua la collaborazione con gli artisti tra i più amati del panorama italiano, inanellando una hit dopo l’altra. Dopo le recenti Canzone sbagliata, con Luca Carboni e Shade, e Tu e D’Io con J-Ax e Nina Zilli, il rapper nato con Two Fingerz, diventato l’autore e produttore più richiesto e cool del momento, mette ora a segno un altro colpo.

Liberi è nata mesi fa quando l’emergenza Covid non era nemmeno immaginabile, ed esce in contemporanea con questo strano ritorno alla normalità. Non siamo ancora definitivamente “liberi", ma il brano interpreta bene lo spirito di questo periodo. La canzone vuole essere di buon auspicio, candidandosi ad essere la colonna sonora ideale di questa anomala estate 2020.