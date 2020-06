Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest e LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK, dal 26 giugno

Di Fabio Morasca martedì 23 giugno 2020

Il cofanetto del film-concerto dei Depeche Mode sarà composto da 2 dvd e 2 cd.

Dopo il successo di pubblico e critica, i Depeche Mode pubblicheranno, in dvd e Blu-Ray, il loro film-concerto intitolato Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest, diretto da Anton Corbijn, uscito in 80 paesi nel novembre scorso e che ha incassato 4.5 milioni di dollari. Recentemente, il film è anche apparso in streaming su Prime Video, in oltre 130 paesi in tutto il mondo, ed è anche disponibile su iTunes.

Il cofanetto speciale sarà composto da 4 cd, divisi in 2 dvd e 2 cd audio, e sarà disponibile dal prossimo 26 giugno. Saranno disponibili, sia la versione dvd che la versione Blu-Ray.

I 2 dvd contengono il precitato documentario SPiRiTS in the Forest e LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK, la registrazione del concerto che la band ha tenuto alla Waldbühne di Berlino durante il Global Spirit Tour.

Oltre ad essere contenuto nel cofanetto, il doppio CD audio LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK, con le registrazioni dal vivo di tutti i brani, sarà acquistabile anche singolarmente.

Di seguito, trovate le tracklist dei 2 cd audio di LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK.

Depeche Mode - LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK: la tracklist

DISC 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

DISC 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough