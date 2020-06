19 anni anni fa usciva "Xdono" di Tiziano Ferro: era il 22 giugno 2001

Di Alberto Graziola lunedì 22 giugno 2020

Xdono è il singolo che ha dato ufficialmente il via alla carriera nazionale e internazionale di Tiziano Ferro. E usciva esattamente 19 anni fa, il 22 giugno 2001. Fu il pezzo scelto per promuovere l'uscita del suo album, Rosso relativo.

Fu scritta dall'artista in un giorno di dicembre 2000, a Latina, nella città dove viveva.

Il video ufficiale, girato da Matteo Pellegrini nel luglio 2001 a Milano, vede protagonista Tiziano Ferro irrompere in uno studio televisivo, nel bel mezzo di un talk show, per tentare di comunicare attraverso le telecamere una esigenza di perdono pubblico.

Superò le 100.000 copie vendute solo in Italia.

E lo stesso Tiziano, oggi, ricorda quel giorno di 19 anni fa...

Il 22/6/2001 usciva XDONO.

19 anni insieme.

Il solo pensiero mi lascia senz’aria, quanto amore!

Grazie.

Tiziano Ferro, Xdono, Testo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perdono

Con questa gioia che mi stringe il cuore

A quattro cinque giorni da Natale

Un misto tra incanto e dolore

Ripenso a quando ho fatto io del male

E di persone ce ne sono tante

Buoni pretesti sempre troppo pochi

Tra desideri, labirinti e fuochi

Comincio un nuovo anno io chiedendoti

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perdono

Dire che sto bene con te è poco

Dire che sto male con te è un gioco

Un misto tra tregua e rivoluzione

Credo sia una buona occasione

Con questa magia di Natale

Per ricordarti quanto sei speciale

Tra le contraddizioni e i tuoi difetti

Io cerco ancora di volerti

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perdono

Qui l'inverno non ha paura io senza di te un po' ne ho

Qui la rabbia è senza misura io senza di te non lo so

E la notte balla da sola senza di te non ballerò

Capitano abbatti le mura che da solo non ce la farò

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Perdono, scusa, rosa, posa, perdono