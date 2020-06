Le Vibrazioni, Summer Tour 2020: confermata la prima data a Roma per il 12 luglio

Di Fabio Morasca domenica 21 giugno 2020

Le date del Summer Tour 2020 e le nuove date del tour "In orchestra di e con Beppe Vessicchio".

Le Vibrazioni torneranno ad esibirsi dal vivo già nel corso di quest'estate con il loro Summer Tour.

La prima tappa confermata del tour estivo della band capitanata da Francesco Sarcina si terrà il 12 luglio 2020 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ovviamente, il Summer Tour 2020 de Le Vibrazioni si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti necessarie per contenere il contagio da COVID-19. Per motivi logistici, invece, il tour de Le Vibrazioni, "In orchestra di e con Beppe Vessicchio", è stato posticipato al 2021 (in fondo, trovate le nuove date).

Il concerto de Le Vibrazioni, previsto per il 20 aprile scorso presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, invece, è stato annullato e i biglietti acquistati per tale concerto sono validi per il nuovo concerto de Le Vibrazioni alla Cavea di Roma. Coloro che non potranno partecipare possono richiedere un voucher entro il 30 giugno 2020, secondo le modalità stabilite da TicketOne.

Ricordiamo anche che Le Vibrazioni hanno recentemente pubblicato un nuovo singolo intitolato Per fare l’amore e il relativo video ufficiale.

Le Vibrazioni "In orchestra di e con Beppe Vessicchio": le date del tour

14 gennaio 2021 - Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)

15 gennaio 2021 - Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)

16 gennaio 2021 - Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)

18 gennaio 2021 - Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)

28 gennaio 2021 - Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)

29 gennaio 2021 - Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)

2 febbraio 2021 - Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)

4 febbraio 2021 - Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)

5 febbraio 2021 - Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)

8 febbraio 2021 - Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)